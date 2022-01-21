НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня 2022 року встановлений на рівні 28,32 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після того, як він виріс до максимуму за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,3236 гривень за 1 долар (-0,0802 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить: 28,4038 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 3 копійки до 28,28 гривень за долар, курс в покупці - 28,26 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.