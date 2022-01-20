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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, Четвер 20 січня 2022 10:11
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 3 копійки до 28,28 гривень за долар, курс в покупці - 28,26 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,12 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,2600 - 28,2800 грн/долар, євро 32,1061 - 32,1289 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 19 січня торги по долару долар 28,2900 - 28,3100 грн/долар, євро 32,0893 - 32,1120 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3698 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи знизився після досягнення річного максимуму. Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

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