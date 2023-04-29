НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с лета прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 3,7 млн долларов и продал 1 374,1 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 370,4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 65,0 млн долларов и продал 8 617,5 млн долларов, Отрицательное сальдо достигло 8 552,5 млн долларов.

Объем продаж был минимальным с августа 2022 года, когда НБУ продал всего 1 329,7 млн долларов.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 19,7% по сравнению мартом, когда центробанк продал 1 669,0 млн долларов.

Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

Однако в НБУ отмечают, что в начале 2023 года продажи НБУ на межбанке полностью покрываются за счет международной помощи.

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