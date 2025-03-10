НБУ сократил продажу валюты из резервов и снизил курс доллара до минимума с октября

НБУ в течение недели 3-7 марта 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 504,02 млн долларов.

Это на 32,1% меньше, чем в течение предыдущей недели 24-28 февраля - 741,92 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 7,312 млрд долларов, что пока больше, чем бюджетная помощь Украине от международных партнеров (4,1 млрд долларов).

Однако в марте Украина уже получила почти 1 млрд долларов от Великобритании и получит транш от ЕС на 3,5 млрд евро за счет российских активов. В итоге объем продажи валюты будет компенсирован.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара упал на 22 копейки - с 41,43 до 41,21 гривен. Доллар подешевел до минимума с середины октября 2024 года. Ниже курс был только 15 октября прошлого года - 41,19 грн/доллар.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара упал на 40 копеек до 41,45 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в условиях войны в Украине существует структурный дефицит валюты в частном секторе, который покрывает НБУ. В то же время в государственном секторе - профицит валюты.

"Наш подход неизменен - это активное участие, в текущих условиях войны мы важный участник, и мы в дальнейшем будем сглаживать этот структурный дефицит, который существует в частном секторе", - сказал он.

По его словам, курс доллара к гривне снижается в последнее время из-за сезонного увеличения предложения валюты и уменьшения спроса.