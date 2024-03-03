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НБУ сократил продажу валюты из резервов в два раза. Курс доллара снизился

Фото: Курс доллара упал в связи с сокращением дефицита валюты в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины на прошлой неделе сократил продажу долларов из резервов в связи с сокращением дефицита валюты. Курс доллара снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 26 февраля - 1 марта 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 291,30 млн долларов. Это в 2,2 раза меньше, чем неделей ранее (647,83 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 4,1 млрд долларов.

На начале прошлой недели курс на межбанке продолжал снижаться после рекордных максимумов середины февраля. К концу недели он  упал до уровня 38,00 грн/доллар, а официальный курс - до 38,04 грн/доллар. Затем курс немного вырос. В итоге официальный курс снизился 38,35 до 38,15 грн/доллар.

Курс на наличном рынке почти полностью зависит от межбанке. Курс за прошлую неделю упал на 15 копеек до 38,50 грн/доллар.

Ситуация на межбанке

С октября 2023 года НБУ реагирует на ситуацию на межбанковском валютном рынке, снижая или поднимая курс интервенций.

На прошлой неделе заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что ситуация на валютном рынке устойчива и контролируема. Обменный курс колеблется в обе стороны, что и предусматривает режим управляемой гибкости.

По его словам, свидетельством нормализации ситуации является сокращение разрыва между официальным и наличным курсами. НБУ будет и дальше оставаться активным игроком на валютном рынке и сглаживать чрезмерные курсовые колебания, добавил Николайчук.

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