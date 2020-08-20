У НБУ вважають завчасним знижувати ціль з інфляції

У Національному банку вважають поки що передчасним знижувати цільовий показник з інфляції, який зараз знаходиться на позначці 5%. Для цього потрібно більше довіри до центробанку.

Про це йдеться в коментарі прес-служби НБУ.

Як зазначили в НБУ, інфляційна ціль НБУ була встановлена лише п’ять років тому і лише минулого року вона була досягнута.

"Щоб знизити інфляційні очікування бізнесу і населення, тобто їх побоювання щодо майбутніх цін, центральні банки зазвичай тримають інфляційний таргет на одному рівні багато років поспіль. Якщо упродовж цього часу центральний банк показує здатність досягати своєї цілі, він здобуває довіру бізнесу та населення, а це позитивно впливає на розвиток економіки. А потім вже і ціль можна переглядати у бік зниження", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) запровадив монетарний режим інфляційного таргетування п’ять років тому, 18 серпня 2015 року. Інфляційне таргетування (target з англ. - ціль) означає, що НБУ ставить за мету забезпечувати помірну інфляцію, яка б не заважала розвитку економіки.

Відзначимо, голова НБУ Кирило Шевченко неодноразово заявляв, що монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені.

Правління Національного банку (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу".

Згідно з проектом, ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики є підтримання інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п.

"Така ціль у 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. буде постійною і може переглядатися лише в бік зниження", - йдеться в проекті.