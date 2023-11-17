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НБУ двигается ко второму этапу валютной либерализации

Пятница 17 ноября 2023 15:52
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НБУ двигается ко второму этапу валютной либерализации Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины работает над переходом ко второму этапу валютной либерализации, чтобы упростить условия работы для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение регулятора.

В нем отмечается, что Национальный банк продолжает воплощать первый этап Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

В частности, на этом этапе был предусмотрен переход к управляемой гибкости курса.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию – перейти ко второму этапу валютной либерализации", - заявил регулятор, подчеркнув, что это позволит облегчить работу бизнеса.

Также в НБУ добавили, что сейчас активно обсуждается вопрос внешнего финансирования ввиду определенной турбулентности, связанной с демократическими процессами в странах-партнерах.

"Они генерируют определенную неопределенность, однако я остаюсь оптимистом по сохранению донорской поддержки. В то же время мы, безусловно, готовимся к реализации любого сценария", - сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Ранее НБУ смягчил валютные ограничения для государственных компаний.

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