В НБУ рассказали об изменениях на финансовом рынке Украины за последний месяц

По данным НБУ, количество банков уменьшилось до 67. В октябре Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "БАНК СИЧ".

Из реестров исключены 20 участников рынка небанковских финансовых услуг: семь финансовых компаний, пять кредитных союзов и одна лизинговая компания исключены из реестров добровольно, а два страховщика, две финансовые компании, один ломбард, один кредитный союз и одна лизинговая компания - принудительно.

Семи финансовым компаниям и пяти кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а одному ломбарду - принудительно (как мера воздействия). Кроме того, пяти финансовым компаниям аннулирована часть лицензий добровольно.

По состоянию на 31 октября на небанковском рынке работали 124 страховщика non-life (в сентябре их было 126) и 13 life-страховщиков (количество не изменилось), 190 ломбардов (было 191), 173 кредитных союза (было 179), 104 лизинговые компании (было 106), 839 финансовых компаний (было 848), 62 страховых брокера (количество не изменилось) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признаны 24 банковские группы и 23 небанковские финансовые группы.

На платежном рынке действуют 38 национальных платежных систем, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем.