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В НБУ рассказали, как будут работать банки в случае эвакуации жителей Киева

Фото: НБУ пока не анализировал план эвакуации Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Планы обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы учитывают разные события и разный сценарий развития этих событий. Системные банки продолжат работу там, где нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национального банка Андрея Пышного во время брифинга, транслировавшегося на Youtube.

"Конечно, эвакуация более 3 миллионов киевлян - это экстраординарное событие", - сказал он и отметил, что НБУ пока глубоко не анализировал основания для подобного заявления.

В то же время он заявил, что "при любых условиях банковская система, системно важные банки будут функционировать там, где это необходимо с тем объемом операций, которые необходимо будет предоставлять", поскольку "ситуация с безопасностью - приоритет".

Пышный сообщил, что базовый прогноз НБУ предусматривает временную потерю до 40% мощностей энергетики Украины. В то же время, по его словам, энергетическая ситуация не будет иметь критического влияния на банки.

"На сегодняшний день системы резервного энергообеспечения существуют, соответствующие объемы топлива существуют, соответствующие протоколы поведения существуют", - сказал он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти готовы к разным сценариям развития событий , в том числе в случае блекаута. Он сказал, что есть запасы топлива, воды и еды, но не исключил, что, возможно, придется уезжать из города.

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