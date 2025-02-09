НБУ разъяснил, какие доллары должны принимать в банках и обменных пунктах

Как отметили в НБУ, банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

Кроме того, банкам и небанковским учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

В НБУ разъяснили, что с банкнотами, которые имеют признаки значительного износа, должны проводиться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

"В случае отказа принимать на обмен валюту, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, потребители могут обратиться с жалобой в НБУ", - говорится в сообщении.

Проблема "старых" долларов

Как отметили НБУ, тема обмена так называемых "старых" долларов сейчас снова начала обсуждаться в СМИ.

В то же время НБУ еще летом 2023 года предпринял ряд мер для решения этой проблемы:

была уточнена нормативно-правовая база, в частности отменен перечень признаков незначительного износа банкнот иностранной валюты;

проведены соответствующие проверки, в частности, в 2024 году состоялось 150 проверок пунктов обмена 17 небанковских финучреждений, которые НБУ оштрафовал на общую сумму 5,65 млн гривен.

Как результат, количество обращений граждан с жалобами на банки и небанковские учреждения снизилось минимум в пять раз. Сейчас НБУ получает в среднем за месяц не более 10 обращений с жалобами, связанными с отказом или ограничениями в обмене банкнот иностранной валюты через год их эмиссии.

"Это дает основания констатировать, что легальные пункты обмена, которые имеют лицензию НБУ на проведение валютно-обменных операций, не злоупотребляют в этой сфере. В то же время проблема, которая снова появилась на страницах медиа, может крыться в теневом секторе, где работают учреждения, не имеющие лицензии НБУ. Единственным методом борьбы с такими нелегальными обменниками является привлечение правоохранителей", - отметили в НБУ.

Изношенные и старые доллары

Напомним, в мае 2023 года в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

НБУ ввел ряд мер для решения проблемы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.

Пышный заявил, что НБУ полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это означает, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции.

Пышный также заявил, что недопустимо требовать дополнительной комиссии за обмен долларов предыдущих годов выпуска.

Отметим, на инкассо могут принимать банкноты, которые выведены из обращения в странах, которые их выпустили, или которые значительно повреждены. Обменивают эти купюры также на иностранные купюры. То есть условные поврежденные 100 долларов на неповрежденные 100 долларов. За прием на инкассо банкнот клиент платит комиссионное вознаграждение в гривне. Принятие купюр иностранной валюты на инкассо - услуга, которую финучреждение может, но не обязано предоставлять.

Недействительными и в Украине, и в США считаются доллары, выпущенные до 1914 года. Все выпущенные евро остаются законным средством.

Фактически обменные пункты в Украине принимают доллары до 2003 года выпуска с комиссией. Без комиссии эту валюту можно обменять в банках.