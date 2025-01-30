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НБУ резко снизил официальный курс на последний день января

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,8242 гривен за 1 доллар (-0,1052 грн).

За январь курс доллара снизился на 19 копеек (по сравнению с 42,03 грн/доллар на 31 декабря 2024 года).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5097 гривен за 1 евро (-0,1095 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,78-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 42,10 гривен.

Комментарий НБУ

Как отметил в колонке для РБК-Украина директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, повышение учетной ставки НБУ до 14,5% в январе 2025 года повысит доверие к гривне.

По его словам, если бы монетарная политика НБУ не направлялась на борьбу с инфляцией и гривна потеряла бы доверие, то на валютном рынке оказались бы не только те средства, которые сейчас хранятся в гривневых депозитах и ОВГЗ, а и средства с текущих счетов.

"Повышение учетной ставки позволит даже не рассматривать такой сценарий", - уверен Лепушинский.

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