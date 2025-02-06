НБУ резко снизил курс доллара

Официальный курс на 7 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4897 гривен за 1 доллар (-0,1687 грн).

Это минимальный уровень с 9 декабря 2024 года (41,4446 грн/доллар).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 42,9792 гривен за 1 евро (-0,4289 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 41,44-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,80 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в январе 2025 года вырос на 1,2% до 42,56 гривен. За год доллар подорожал на 10,3%.

За последние три года (с января 2022 года) курс вырос на 51,3%.