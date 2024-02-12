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НБУ резко повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 27 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар дорожает после стабильности на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,8951 гривен за 1 доллар (+0,2717 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,8092 гривен за 1 евро (+0,2963 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 24 копейки до 37,90-37,93 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 38,20 грн/доллар.

Прогноз на неделю

Ситуация на валютном рынке в течение 12-18 февраля во многом будет зависеть от спроса на валюту, активности НБУ на межбанке, частоты и объемов валютных интервенций, сказал РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Лесовой считает, что в настоящее время международных валютных резервов Украины более чем достаточно (около 38 млрд долларов), чтобы сохранить стабильность на рынке, с периодическим вмешательством НБУ.

По его словам, "информационное давление на рынок может быть достаточно мощным, а общественные настроения далеко не оптимистичными, однако регулятору по силам эффективно обуздать новые объективные вызовы".

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