НБУ резко повысил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

Официальный курс гривны к доллару на 18 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,4507 гривен за 1 доллар (+0,1210 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,5503 гривен за 1 евро (+0,2697 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,40-36,42 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар и находится на уровне, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Прогноз курса

Как отмечают эксперты Института экономических исследований и политических консультаций, в первые две недели гибкого курса изменения были существенно меньше 1% и гривна незначительно укрепилась. Согласно прогнозу, ситуация не изменится в течение следующих недель.