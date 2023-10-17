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НБУ резко повысил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. Курс вырос после падения в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,4507 гривен за 1 доллар (+0,1210 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,5503 гривен за 1 евро (+0,2697  грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,40-36,42 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар  и находится на уровне, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Прогноз курса

Как отмечают эксперты Института экономических исследований и политических консультаций, в первые две недели гибкого курса изменения были существенно меньше 1% и гривна незначительно укрепилась. Согласно прогнозу, ситуация не изменится в течение следующих недель.

 

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