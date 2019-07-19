НБУ різко знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 21 копійку до 28,98 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 липня встановлено на такому рівні: 2898,0306 гривні за 100 євро (-21,4997 грн).

При цьому курс євро на 19 липня становить 2919,5303 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 12 копійок до 29,32 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,70 - 29,15 (28,55 - 29,15 - 18 липня), продажу 29,15 - 29,65 (29,20 - 29,55 - 18 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,93 - 18 липня), продажу - 29,32 (29,44 - 18 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 34 копійки до 28,89 гривень за євро. Курс покупки становить 28,85 грн/євро.