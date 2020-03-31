НБУ різко знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар, що на 44 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,6289 гривень за 1 долар (-0,4326 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить 28,0615 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 31 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 28 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 41 копійку до 31,15 гривень за євро. Однак до 12:00 курс впав до 27,53-27,57 грн/долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 березня довідковий курс на рівні 27,62 грн/долар, знизивши його порівняно з 30 березня (28,05 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 31 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 34 копійки до 28,24 гривень за долар, курс євро знизився на 45 копійок до 31,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 27,55 (28,00 - 30 березня), продажу - 28,24 (28,58 - 30 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,09 (30,59 - 30 березня), продажу - 31,06 (31,51 - 30 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,16 - 30 березня), продажу 3,64 (3,67 - 30 березня) грн за 10 рублів.