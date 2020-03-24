НБУ різко знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 34 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,7728 гривень за 1 долар (-0,3398 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 28,1126 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 24 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 28 копійок до 30,14 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 березня довідковий курс на рівні 27,81 грн/долар, знизивши його порівняно з 23 березня (28,13 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

У той же час в обмінних пунктах України 24 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 28,27 гривень за долар, курс євро виріс на 13 копійок до 30,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,58 - 23 березня), продажу - 28,27 (28,37 - 23 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,48 (29,27 - 23 березня), продажу - 30,43 (30,30 - 23 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,09 (3,10 - 23 березня), продажу 3,64 (3,67 - 23 березня) грн за 10 рублів.