НБУ різко підвищив облікову ставку через сплеск інфляції

"Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року дисконтна ставка з 6,0% до 6,5% річних. У грудні ставка зросла до 9,0%.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.