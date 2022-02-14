НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,32 гривень за євро. Це на 35 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 15 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,3264 гривень за євро (+0,3487 грн). При цьому курс євро на 14 лютого становить 31,9777 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 32 копійки до 32,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,25 гривень за євро.