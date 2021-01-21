НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,35 гривень за євро. Це на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 січня встановлено на такому рівні: 34,3651 гривень за євро (+0,2163 грн). При цьому курс євро на 21 січня становить 34,1488 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 34,35 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,33 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 28,2561 гривень за 1 долар (+0,0526 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить: 28,2035 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.