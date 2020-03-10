НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 56 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,79 гривень за євро, що на 56 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 березня встановлено на такому рівні: 28,7916 гривень за євро (+0,5580 грн). При цьому курс євро на 10 березня становить 28,2336 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,12 (27,49 - 6 березня), продажу - 29,07 (27,97 - 6 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 50 копійок до 28,88 гривень за євро. Курс купівлі становить 28,84 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 25,3135 гривень за 1 долар (+0,3920 грн). При цьому курс долара на 10 березня становить 24,9215 гривень за 1 долар.