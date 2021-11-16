НБУ різко підвищив офіційний курс долара на 16 листопада

Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на рівні 26,33 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3371 гривень за 1 долар (+0,2264 грн). При цьому курс долара на 15 листопада становить 26,1107 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 15 Листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,25 гривень за долар, курс в покупці до 26,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,05 гривень за євро.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначне зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.