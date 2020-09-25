НБУ вирішив ліквідувати банк "Аркада"

Фото: Акція протесту інвесторів банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада". Рішення ухвалене від 24 вересня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, НБУ відкликав ліцензію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня до банку була введена тимчасова адміністрація. Понад 90% вкладників банку отримають свої гроші в повному обсязі. Це більше 5000 осіб, їх вклади становлять менш ніж гарантована державою сума 200 тисяч гривень. Загалом Фонд гарантування виплатить таким вкладникам 285 млн гривень.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 11 вересня розпочав виплати коштів вкладникам банку "Аркада". Для отримання коштів у банку-агенті необхідно буде пред’явити лише свій паспорт та ідентифікаційний податковий номер.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, основною причиною банкрутства банку "Аркада" стало виведення власниками банку великої будівлі в центрі Києва і передача її в заставу спорідненим структурам.