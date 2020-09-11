Фонд гарантування почав виплати вкладникам збанкрутілого банку "Аркада"

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Вкладники отримають не більше ніж по 200 тисяч гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 11 вересня виплати коштів вкладникам банку "Аракада". Громадяни зможуть отримати до 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"Відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку", - йдеться в повідомлені.

Як зазначається в повідомленні, відшкодування коштів здійснюються через відділення банків-агентів ФГВФО.

Для отримання коштів у банку-агенті необхідно буде пред’явити лише свій паспорт та ідентифікаційний податковий номер.

Нагадаємо, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня до банку була введена тимчасова адміністрація. Понад 90% вкладників банку отримають свої гроші в повному обсязі. Це більше 5000 осіб, їх вклади становлять менш ніж гарантована державою сума 200 тисяч гривень. Загалом Фонд гарантування виплатить таким вкладникам 285 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, основною причиною банкрутства банку "Аркада" стало виведення власниками банку великої будівлі в центрі Києва і передача її в заставу спорідненим структурам.