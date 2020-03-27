НБУ рекомендував банкам реструктуризувати кредити позичальників, що втратили дохід

Національний банк України надіслав банкам лист з низкою рекомендацій для роботи з позичальниками, які втратили дохід через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відповідно до затверджених правил, кредити, які будуть реструктуризовані до кінця вересня 2020 року, не вважатимуться такими, на які поширюються окремі ознаки дефолту.

Згідно рекомендаціями НБУ, реструктуризації підлягають кредити виключно тим позичальникам, які зазнали фінансових труднощів через обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією, та не спроможні вчасно обслуговувати кредити

Ініціювати реструктуризацію кредитів можуть як банки, так і їхні клієнти. Банки отримують від клієнтів-юридичних осіб підтвердження фактів суттєвого тимчасового зниження доходів або ж припинення роботи, зазначили в НБУ.

Фізична присутність клієнтів у відділенні банку для проведення реструктуризації не потрібна. Банк самостійно визначає порядок надання/оформлення документів для проведення реструктуризації, надаючи перевагу використанню дистанційних каналів комунікацій.

Згідно з рекомендаціями НБУ, реструктуризації кредитів середньому та великому бізнесу повинні розглядатися індивідуально із урахуванням останньої фінансової звітності, поточного фінансового стану, вразливості секторів та підприємств до поточної економічної кризи та перспектив їхнього відновлення.

"Зважаючи на очікувані середньострокові економічні наслідки обмежувальних заходів, пропонуємо при реструктуризаціях базуватися на припущенні, що відновлення платоспроможності клієнтів, які потрапили у скрутне фінансове становище, відбудеться не раніше 3-го кварталу 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Банки не повинні погіршувати умови за кредитами за результатами реструктуризації. Реструктуризація не повинна призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не повинні вимагати від клієнтів жодних явних чи прихованих комісій за проведення реструктуризацій, необхідність яких викликана обставинами пандемії, зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" оголосив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу та підприємців з 1 березня 2020 до кінця травня.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Катерина Рожкова роз'яснила, що кредитні канікули - це не списання боргів, а відстрочка сплати боргу і відсотків для позичальників, фінансовий стан яких погіршився. За її словами, поки діє карантин, відсотки нараховуються, але можна оплатити після завершення карантину.