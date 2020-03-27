У НБУ пояснили сенс "кредитних канікул"

"Кредитні канікули", які водяться банками на період карантину, означають відстрочку платежів за відсотками і самого кредиту. Про це заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на брифінгу.

Рожкова порівняла кредитні канікули зі шкільними. "Це як шкільні канікули, вони закінчуються, а потім треба знову входити в звичайний режим", - сказала вона.

"Навіть на пільгових умовах, у пільговий період кредити залишаються кредитами, їх треба буде повертати і платити відсотки", - розповіла перший заступник глави НБУ.

Рожкова нагадала, що у банків є зобов'язання перед вкладниками по депозитах, які також треба виплачувати.

Нагадаємо, Національний банк України направив банкам лист з низкою рекомендацій для роботи з позичальниками, які втратили дохід з-за обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" оголосив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу та підприємців з 1 березня 2020 до кінця травня.