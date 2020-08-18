У НБУ роз'яснили політику регулювання інфляції

Національний банк України (НБУ) запровадив монетарний режим інфляційного таргетування п’ять років тому, 18 серпня 2015 року. Інфляційне таргетування (target з англ. - ціль) означає, що НБУ ставить за мету забезпечувати помірну інфляцію, яка б не заважала розвитку економіки.

Про це повідомляє прес-служба НБУ

"Саме інфляція, а не валютний курс, всупереч поширеним хибним уявленням, є орієнтиром для НБУ. Валютна політика НБУ - це лише інструмент, за допомоги якого ми досягаємо безпечного та комфортного для економіки рівня інфляції", - зазначається в повідомленні.

НБУ впливає на інфляцію опосередковано - через вартість грошей. НБУ визначає облікову ставку - це відсоток, за яким НБУ кредитує комерційні банки. Таким чином НБУ може впливати на ставки за кредитами і депозитами, а відповідно - і на витрати бізнесу та населення.

"Коли інфляція зростає понад цільовий показник центрального банку, або є сильні ризики, що зростання цін суттєво прискориться, облікова ставка підвищується. Як наслідок, кредити дорожчають, а депозити стають привабливішими, що спонукає підприємства та громадян менше споживати і більше заощаджувати. Це зменшує попит на товари і послуги, а отже - стримує зростання цін. Коли ж інфляція низька, а економіка слабка, то облікову ставку можна зменшити. Тоді кредити стають доступнішими, а депозити - менш привабливими. Це навпаки схиляє усіх до збільшення витрат і стимулює економіку", - йдеться в повідомленні.

У НБУ нагадають, що економіка є дуже чутливою до цінових коливань. Якщо інфляція зависока і сильно коливається, наприклад, один рік 15%, інший рік 30%, то це не стимулює, а навпаки пригнічує економіку. Бізнес не розуміє, як планувати виробничу діяльність, які витрати закладати у свій план, населення перестає довіряти національній валюті, бо інфляція дуже швидко з’їдає їх доходи та заощадження. Все це призводить до криз.

"Саме тому сучасні центральні банки займаються інфляційним таргетуванням і намагаються не допускати таких ситуацій. Такої політики вже п’ять років дотримується і НБУ", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо голова НБУ Кирило Шевченко неодноразово заявляв, що монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені.

Нагадаємо, правління Національного банку (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу".

Як зазначається в проекті, "у 2021 році та надалі НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання".