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НБУ дозволив не видавати паперові чеки при розрахунках через pos-термінали

Фото: чеки при розрахунках через pos-термінали можна не видавати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України передбачив, що банки можуть не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал. В умовах війни банкам складно забезпечити наявність термінального паперу для друку чеків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток, НБУ зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала.

"Тобто навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України