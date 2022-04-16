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НБУ дозволив продаж валюти населенню: який курс встановили банки

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Україна, Субота 16 квітня 2022 12:50
НБУ дозволив продаж валюти населенню: який курс встановили банки Фото: курс долара йде вниз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) з 14 квітня знову дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню. При цьому значна частина адміністративних обмежень на ринку зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 квітня 2022 року, о 12:00 курс долара у продажу порівняно з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 31,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 34,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля 30,25 (30,40-15 квітня),
  • продаж - 31,60 (31,70-15 квітня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля 32,95 (32,90-15 квітня),
  • продажі - 34,50 (34,55-15 квітня) грн за євро.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого) і 31,8235 гривень за євро (змінюється кожен банківський день).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ ввечері 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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