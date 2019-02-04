НБУ дозволив поштовим операторам грошові перекази в гривнях

Оператори поштового зв'язку зможуть отримати ліцензію Національного банку

Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, такое решение обусловлено введением в действие закона Украины "О валюте и валютных операциях", которым установлено право операторов почтовой связи предоставлять финансовые услуги по переводу средств, если они являются валютными операциями, на основании лицензии НБУ. Условием для получения оператором почтовой связи лицензии на валютный перевод является предоставление им услуг по переводу средств в валюте Украины.

"Получение указанной лицензии позволит операторам почтовой связи предоставлять услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов. Это будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению пользователей таких услуг", - отметили в НБУ.

Постановление НБУ № 25 вступает в силу с 7 февраля 2019 года.

Напомним, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк разрешил обмен иностранной валюты не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.