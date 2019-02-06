У НБУ розповіли про процедуру купівлі валюти онлайн

Купувати валюту можна буде через мобільні додатки

Новый закон "О валюте и валютных операциях", которое вступает в силу 7 февраля, позволяет физическим лицам покупать валюту онлайн. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

Чурий высказал предположение, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн. "Некоторые из них 7 февраля, некоторые, возможно позже", - сказал он.

Заместитель председателя НБУ рассказал, что покупка валюты будет происходить через мобильные приложения банков. "Практически можно будет покупать валюту через телефон", - сказал он.

Он отметил, что для банков эта услуга более выгодна, чем операции в отделениях банков или в обменных пунктах, поскольку снижаются административные расходы.

В то же время он выразил сомнение, что онлайн-банкинг полностью вытеснит обменные пункты. "Я не думаю, что все население готово покупать валюту через онлайн, потому что там есть разные сложности", - сказал он.

Чурій напомнил, что НБУ не влияет на курсы валют, которые устанавливают коммерческие банки. "Здесь вопрос больше конкуренции", - сказал он.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступает в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюту и валютные операции", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу с 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.