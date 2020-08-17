В НБУ розраховують на другий транш від МВФ в цьому році

Свіжий макропрогноз НБУ побудований на припущенні, що Україна отримає в цьому році другий транш МВФ за програмою stand-by. НБУ разом з урядом сфокусувалися на виконання положень Меморандуму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

"В даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків. Ми знаходимося в постійному діалозі з МВФ, так і з іншими нашими міжнародними партнерами. Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - сказав глава центробанку.

Що ж стосується строків перегляду програми, Шевченко зазначив, що на даний момент ще відпускний сезон і точні дати будуть зрозумілі ближче до кінця серпня.

Але, за його словами, він вже почав зустрічі з наглядовими радами державних банків щодо виконання програми по зниженню проблемних кредитів в держбанках, як це і передбачено Меморандумом з МВФ.

"Цей структурний маяк виконаний і ми рухаємося далі", - пояснив глава НБУ.

Нагадаємо, в квітні 2020 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів до 27,2 млрд доларів.