НБУ проти введення обмежень на валютному ринку

Національний банк України не планує вводити обмеження на валютному ринку через ситуацію, викликану коронавірусом. Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Сологуб, Україна вже чотири роки живе в умовах плаваючого курсу гривні.

"Вільне плавання не означає, що у вас немає керма і вітрил. Ми проводимо інтервенції для згладжування. Вже не раз за ці чотири роки ми бачили епізоди тиску на курс, девальвації, коли люди і компанії купували валюту, але потім вона відкочувалася. Потім ми навіть чули звинувачення в бік НБУ", - розповів він.

Сологуб нагадав, що Україна - "вільна і демократична країна".

"Якщо люди хочуть купити долари, ми повинні це бажання забезпечити. І тому ніяких обмежень немає, інтервенції НБУ проходять на валютному ринку в прозорому режимі", - додав він.

У той же час заступник глави НБУ Олег Чурій сказав, що у НБУ немає ніякого плану з продажу валюти. "Ми виходимо з ситуації на ринку. Коли гривня слабшає, ми продаємо валюту, коли гривня посилюється, ми купуємо валюту, ось наша політика", - сказав він.

За його словами, за останні три дні центробанк продав близько 700 млн доларів для згладжування коливань.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

В обмінних пунктах України тільки 12 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 26,55 гривень за долар, курс євро виріс на 56 копійок до 29,94 гривень за євро.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.