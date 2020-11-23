НБУ просить Раду зберегти банківську таємницю

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Регулятор проти створення єдиного реєстру рахунків та банківських сейфів

Національний банк України пропонує профільному комітету Верховної ради не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів. Створення реєстру передбачене законопроектом № 4135 "Про засади антикорупційної політики на 2020-2024 роки".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазнається в повідомленні, 5 листопада Верховна рада ухвалила документ у першому читанні. Згідно із законопроектом доступ до реєстру планується надати правоохоронним та контролюючим органам.

"НБУ вважає, що пропонований законопроектом спосіб отримання правоохоронними та контролюючими органами інформації, яка становить банківську таємницю, фактично означатиме нівелювання інституту такої таємниці. Як наслідок, це може призвести до погіршення стану захисту приватної інформації та зниження довіри до банківської системи", - йдеться повідомленні НБУ.

У НБУ нагадали, що сьогодні підстави та порядок розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних та контролюючих органів чітко визначені законом України "Про банки і банківську діяльність".

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 15 листопада схвалила за основу в першому читанні законопроект №4135 Кабінету міністрів про антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року сума внесків фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 567,4 млрд грн. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 39,3% внесків, що становить 222,8 млрд грн.