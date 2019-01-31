У НБУ прокоментували ситуацію на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку на початку 2019 року стабільна

В январе 2019 года на валютном рынке Украины наблюдается преобладание предложения валюты. Об этом на брифинге сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Рожкова отметила, что январь 2019 года был нетипичным, поскольку НБУ больше покупает валюты, чем продает, тогда как в прошлые годы наблюдалась противоположная тенденция.

"Предложение валюты превышает спрос", - сказала она.

Заместитель главы НБУ назвала несколько факторов, которые влияют на ситуацию. В частности, жесткая монетарная политики НБУ делает привлекательными государственные облигации Украины. "И мы видим приход нерезидентов, мы видим приход валюты", - добавила она.

"Второе, это наш экспорт, это сельское хозяйство, это цены. Сейчас в январе мы отмечаем поступления экспортной выручки от металлургов", - сказала Рожкова.

В качестве третьего фактора она назвала "постепенное восстановление экономики и приход инвестиций".

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году. Как отметил глава НБУ Яков, курс будет зависеть от того, как будет складироваться ситуация на внешних торговых и сырьевых рынках.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.