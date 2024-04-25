В НБУ прокомментировали скачок курса доллара до 40 гривен

Как напомнил Пышный, НБУ действует в режиме "курсовой гибкости", который предполагает колебания под влиянием спроса и предложения, что и наблюдается сейчас.

"Постепенно возвращаемся к тем привычным параметрам, которые существовали до войны", - сказал он.

Пышный добавил, что НБУ сохранит присутствие на рынке. "Те колебания, которые мы сейчас наблюдаем, не несут никакой угрозы. Эта динамика вполне безопасна и обусловлена рыночными предпосылками", - сказал глава НБУ.

Пышный отметил, что сейчас на рынке фиксируется стабилизация ситуации.

Ситуация под контролем

Кроме того, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что со второй половины марта активизировались расходы правительства после получения международной помощи на 9 млрд долларов.

"Соответственно, это обусловило увеличение расходов и повлияло на соотношение между спросом и предложением и обусловило девальвационные процессы", - сказал он.

В то же время ситуация на валютном рынке "остается контролируемой". "НБУ является активным участником, мы готовы сглаживать чрезмерные колебания, которые мы демонстрируем. У нас есть достаточный запас золотовалютных резервов", - сказал он и добавил, что более 50% операций на межбанке же проходит без участия НБУ - это более 100 млн долларов в день .

"НБУ мониторит, контролирует ситуацию, поэтому нет никаких оснований для любого беспокойства", - сказал Гелетий.