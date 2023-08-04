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НБУ прогнозирует рост минимальной зарплаты почти на тысячу гривен

Фото: Минимальная зарплата вырастет почти на тысячу гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины прогнозирует, что минимальная зарплата вырастет в 2024 году с 6700 до 7665 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " НБУ (июль 2023 года).

По прогнозу НБУ, в 2025 году минималка будет составлять 8200 гривен.

Минималка в Украине

Минимальная зарплата в Украине не менялась с 1 октября 2022 года.

Министерство экономики предлагает увеличить в госбюджете 2024 года минимальную зарплату до 7 651 гривен. По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7782 гривны.

Также предлагается поднять размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС - 3 443 гривен (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен; по состоянию на сегодняшний день он "заморожен" на уровне 1 декабря 2021 года).

Размер минимальной зарплаты в основном влияет на зарплаты бюджетников, размер налогов, а также на величину пенсий и социальные пособия.

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Зарплата в УкраинеНациональный банк Украины