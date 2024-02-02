НБУ прогнозирует сокращение международной помощи Украине

Международная помощь будет оставаться основным источником притока капитала в Украину и дальше. Однако объемы будут снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2024 года).

"Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет восстановлена в ближайшие месяцы. По базовому сценарию прогноза НБУ Украина в 2024 году получит около 37 млрд долларов в виде внешних кредитов и грантов", - говорится в отчете.

По мере ожидаемого снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных потребностей, поэтому объемы официального внешнего финансирования будут постепенно уменьшаться, отметили в НБУ.

В 2024-2026 годах ожидается привлечение международного финансирования в размере 37,4 млрд долларов, 25,1 млрд долларов и 12,6 млрд долларов.

Ритмичность помощи

Как отметили в НБУ, важно соблюдение донорами договоренностей не только относительно объемов финансирования, но и ритмичности таких поступлений, что будет обеспечивать ежемесячное выполнение всех запланированных расходов бюджета.

"В конце 2023 года - в начале 2024 года ритмичность этих поступлений была утрачена и значительно усилилась неопределенность относительно утверждения внешней финансовой помощи на текущий год среди крупнейших доноров. Емкость внутреннего финансового рынка достаточно ограничена и в случае дальнейшего задержания поступлений внешней помощи будет усиливаться угроза возобновления эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ", - говорится в прогнозе.

По данным НБУ, снижение объемов финансирования также приведет к сокращению международных резервов, что негативно отразится на показателях внешней устойчивости государства.

"Это будет ухудшать курсовые и инфляционные ожидания, а значит, потребует от НБУ проведение более жесткой монетарной политики, чем предусмотрено базовым сценарием", - отметили в центробанке.

Помощь Украине

Напомним, по данным Минфина, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

Лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.