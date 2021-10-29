НБУ прогнозує уповільнення темпів росту зарплат українців

Як зазначається в прогнозі, у 2022 році певний стримуючий ефект матимуть обмеження по росту зарплат працівників державних органів влади, тоді як очікування підприємств щодо зростання зарплат доволі високі.

"У результаті реальні заробітні плати зростатимуть на 4-6% за рік, що відповідатиме підвищенню продуктивності в економіці", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, у 2022 році номінальні зарплати зростуть на 12,9%, реальні - на 5,9%, у 2022 році номінальні на 8,4%, реальні - 3,4%.

"У 2022-2023 роках разом зі зниженням темпів зростання заробітних плат, дещо сповільниться і зростання приватного споживання (приблизно до 5% на рік). Водночас його підтримає подальше поліпшення споживчих настроїв, зростання кредитування домогосподарств та відмова від карантинних обмежень", - зазначається у звіті.