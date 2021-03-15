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НБУ прогнозує прискорене зростання цін та планує підвищувати облікову ставку

Автор: Олександр Білоус

Ризики інфляції в Україні посилилися. Для послаблення фундаментального інфляційного тиску та збалансування очікувань Національному банку доведеться й надалі підвищувати облікову ставку.

Про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики (КМП) щодо рівня облікової ставки 3 березня, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили під час засідання, ціни на світових товарних ринках, зокрема на енергоносії та продовольчі товари, зростають стрімкіше, ніж очікувалося. Збільшується інфляційний тиск з боку країн-торговельних партнерів через активізацію їх економік та девальваційні ефекти в окремих країнах.

За даними НБУ, внутрішній фундаментальний тиск теж очікувано посилився. Так, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження, роздрібний товарооборот у січні зріс на 3,5% р/р. Суттєво, порівняно з минулим роком, збільшилися витрати українців на купівлю товарів в інтернет-магазинах. Інфляційні очікування лишаються завищеними.

"Члени КМП погодилися, що для послаблення фундаментального інфляційного тиску та збалансування очікувань Національному банку доведеться й надалі підвищувати облікову ставку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року облікову ставку з 6,0% до 6,5% річних. Таким чином, ставка підвищена вперше з квітня 2019 року

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.

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