НБУ прогнозує посилення проблем з держбюджетом під час кризи

Державні фінанси опинилися в особливій зоні ризику під час поточної кризи. Реальний дефіцит держбюджету України може бути більшим, ніж заплановано.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, уряди практично всіх країн у рази збільшили витрати і дефіцити бюджетів, щоб підтримати економіку та населення в скрутний час. Уряд України заклав в оновлений держбюджет дефіцит на рівні 7,5% ВВП, тоді як протягом останніх п’яти років він жодного разу не перевищував 3% ВВП.

"Утім, фактичний дефіцит за підсумками 2020 року може бути більшим через ризики невиконання дохідної частини і необхідність розширення соціальних видатків, зокрема на підтримку Пенсійного фонду", - йдеться в огляді.

За даними НБУ основним джерелом фінансування мають стати внутрішні запозичення – перш за все від банків. Вони мають значну вільну ліквідність і з кінця квітня активно нарощують портфель ОВДП. При цьому левову частку забезпечили саме державні банки.

"Активність держави на внутрішньому борговому ринку має й негативну складову - часто вона призводить до ефекту витіснення інвестицій та зменшення обсягів кредитування економіки. А надмірне нарощування державними банками портфеля ОВДП може суттєво змінити структуру балансів цих фінустанов та знизити їхню інвестиційну привабливість у майбутньому", - йдеться у звіті.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за травень 2020 року склали 73 378,0 млн грн, що на 30 млн 778,5 грн (29,6%) менше, ніж у травні 2019 року.