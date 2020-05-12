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НБУ прогнозує істотне погіршення ситуації для банків в умовах коронакризи

Новини » Фінансова криза 2020   

В умовах кризи попит на кредити впаде, доходи банків знизяться

Національний банк прогнозує, що до кінця 2020 року умови роботи банківського сектору України істотно погіршаться. Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ за травень 2020 року.

Зокрема, обмежувальні карантинні заходи та пов’язане з ними падіння економіки тимчасово знизять попит на банківські послуги.

"Комісійні доходи банків порівняно з торішніми показниками, ймовірно, знизяться. Попит на інвестиційні кредити впав і не відновиться до кінця року. Натомість попит на кредити на фінансування оборотного капіталу залишатиметься сталим і почне зростати на етапі відновлення економіки", - йдеться в огляді.

Після трьох років високих прибутків фінансовий результат сектору різко погіршиться, переважно через зниження якості кредитів та доформування резервів під них, прогнозують в НБУ.

"Водночас проведена у минулі роки робота з підвищення фінансової стійкості банків та коректне відображення ними якості активів підготували сектор до кризи. Тому більшість банків зможе пройти цю кризу без залучення додаткового капіталу", - йдеться в огляді.

У НБУ нагадують, що задля пом’якшення впливу пандемії на банківський сектор та з метою підтримання економіки НБУ суттєво пом’якшив регуляторні вимоги до банків. Зокрема було відтерміновано запровадження буферів капіталу, банкам дозволено реструктурувати кредити клієнтів на взаємовигідних умовах.

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Нагадаємо, за даними НБУ, частка непрацюючих кредитів в українських банках за переший квартал 2020 року зросла на 0,6 в. п. до 48,9%. Частка непрацюючих кредитів фізичним особам зросла вперше від початку 2018 року на 1,2 в. п. за квартал до 35,3% переважно через ефекти девальвації.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.