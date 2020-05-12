НБУ прогнозує істотне погіршення ситуації для банків в умовах коронакризи

Національний банк прогнозує, що до кінця 2020 року умови роботи банківського сектору України істотно погіршаться. Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ за травень 2020 року.

Зокрема, обмежувальні карантинні заходи та пов’язане з ними падіння економіки тимчасово знизять попит на банківські послуги.

"Комісійні доходи банків порівняно з торішніми показниками, ймовірно, знизяться. Попит на інвестиційні кредити впав і не відновиться до кінця року. Натомість попит на кредити на фінансування оборотного капіталу залишатиметься сталим і почне зростати на етапі відновлення економіки", - йдеться в огляді.

Після трьох років високих прибутків фінансовий результат сектору різко погіршиться, переважно через зниження якості кредитів та доформування резервів під них, прогнозують в НБУ.

"Водночас проведена у минулі роки робота з підвищення фінансової стійкості банків та коректне відображення ними якості активів підготували сектор до кризи. Тому більшість банків зможе пройти цю кризу без залучення додаткового капіталу", - йдеться в огляді.

У НБУ нагадують, що задля пом’якшення впливу пандемії на банківський сектор та з метою підтримання економіки НБУ суттєво пом’якшив регуляторні вимоги до банків. Зокрема було відтерміновано запровадження буферів капіталу, банкам дозволено реструктурувати кредити клієнтів на взаємовигідних умовах.

Нагадаємо, за даними НБУ, частка непрацюючих кредитів в українських банках за переший квартал 2020 року зросла на 0,6 в. п. до 48,9%. Частка непрацюючих кредитів фізичним особам зросла вперше від початку 2018 року на 1,2 в. п. за квартал до 35,3% переважно через ефекти девальвації.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.