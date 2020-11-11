НБУ прогнозує зниження кредитних ставок банків

Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставки для населення впадуть нижче 30%

До кінця 2020 року очікується подальше зниження ставок за кредитами, оскільки потенціал для їхнього зниження ще не вичерпано. Зниження відбудеться, незважаючи на те, що облікова ставка НБУ залишається незмінною,

Про це йдеться в "Огляді банківського сектору" Національного банку України (НБУ) за листопад 2020 року.

Як зазначається в огляді, у IІІ кварталі скорочення вартості депозитів та кредитів уповільнилося. Вартість 12-місячних гривневих депозитів фізичних осіб за квартал знизилася на 0,9 в. п. - до 8,7% річних, у доларах США - коливалася близько 1,3% річних. Спред між 3-місячними та 12-місячними депозитами у гривнях несуттєво зріс - з 0,2 в. п. до 0,5 в. п., проте це не створювало стимулів для продовження строковості депозитів.

За даними НБУ, середні ставки за кредитами суб’єктам господарювання у гривнях за ІІІ квартал скоротилися на 1,0 в. п. до 9,6% річних, а за кредитами фізичним особам - на 1,9 в. п. до 30,9% річних. Вартість валютних кредитів бізнесу становила близько 5% річних.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,9% річних. Це на 0,2 п. п. нижче, ніж у вересні (9,1%).

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. У порівнянні з вереснем ставки не змінилися.