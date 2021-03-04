Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну в 2021 році до 13 млрд доларів. Карантинні заходи в світі будуть слабшати.
Про це повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"2021 році очікується зростання переказів від трудових мігрантів в Україну на 8% до 13 млрд доларів", - сказав він.
За його словами, це відбудеться в першу чергу за рахунок відновлення економіки країн, де працюють трудові мігранти, а також спрощення умов перетину кордонів після пом'якшення карантину.
Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.
Зазначимо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2021 року становив 869 млн доларів. Це на 8,7% менше, ніж роком раніше (952 млн доларів).