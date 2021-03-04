Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну в 2021 році до 13 млрд доларів. Карантинні заходи в світі будуть слабшати.

Про це повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"2021 році очікується зростання переказів від трудових мігрантів в Україну на 8% до 13 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, це відбудеться в першу чергу за рахунок відновлення економіки країн, де працюють трудові мігранти, а також спрощення умов перетину кордонів після пом'якшення карантину.