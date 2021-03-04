RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну в 2021 році до 13 млрд доларів. Карантинні заходи в світі будуть слабшати.

Про це повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"2021 році очікується зростання переказів від трудових мігрантів в Україну на 8% до 13 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, це відбудеться в першу чергу за рахунок відновлення економіки країн, де працюють трудові мігранти, а також спрощення умов перетину кордонів після пом'якшення карантину.

Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Зазначимо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2021 року становив 869 млн доларів. Це на 8,7% менше, ніж роком раніше (952 млн доларів).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк Україниденежные переводы
Читайте також
НБУ підвищив облікову ставку вперше за два роки
Українці змінюють звички: як використовують платіжні картки
Прогноз погоди