НБУ прогнозує поступове уповільнення інфляції: що стане причиною

"Інфляція почне сповільнюватися вже восени цього року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі наступного", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, цьому сприятимуть нормалізація цін на світових товарних ринках, а також надходження на ринки нового більшого врожаю. Стриманіша монетарна політика НБУ має заспокоїти інфляційні очікування та послабити фундаментальний інфляційний тиск на горизонті впливу (9-18 місяців), у тому числі через валютний канал.

Шевченко нагадав, що у травні 2021 року інфляція зросла до 9,5% у річному вимірі та перевищила прогноз Національного банку.

"Проте ознаки прискорення фундаментального інфляційного тиску понад прогноз наразі не спостерігаються. Інфляційні очікування бізнесу та населення, хоч і лишалися підвищеними, але стабілізувалися в останні місяці", - додав він.