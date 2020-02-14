Банки знизили ставки за депозитами для населення

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки в гривні знаходяться на досить високому рівні

У січні 2020 року середні процентні ставки банків за новим депозитами в гривні для населення знизилися з 13,9% до 13,8% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за січень знизилися з 2,4% до 2,2%.

У січні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 10,4% до 8,8% річних, за валютним знизилися з 2,3% до 1,8% річних.

Депозитний портфель банків у січні збільшився на 5,3 до 1 122 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 2,9% до 560 млрд грн, підприємств виріс на 6,2% до 532 млрд грн.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення в січні 2020 року в національній валюті становили 36,8% річних, що на 1,3 в.п. вище, ніж у грудні 2019 року (35,5%).

Нагадаємо, дані "Опитування про умови банківського кредитування" НБУ за I квартал 2020 року свідчать, що очікування припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств є високими.