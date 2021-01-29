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НБУ прогнозує відсутність жорсткого карантину як в Україні, так і у світі

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 10:42
НБУ прогнозує відсутність жорсткого карантину як в Україні, так і у світі
Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оновлений прогноз Національного банку України передбачає відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі. Водночас триваліший строк пандемії коронавірусу є одним з головних ризиків прогнозу.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2021 року НБУ.

За оцінками НБУ, ризик посилення карантинних заходів оцінюється в 25-50%. Погіршення епідемічної ситуації негативно вплине на зовнішній та внутрішній попит і сповільнить відновлення економіки. Виникне потреба в посиленні фіскальних та монетарних стимулів для пом’якшення впливу пандемії на економіку.

"Можливий і протилежний розвиток подій: швидка та масштабна вакцинація у світі може пришвидшити глобальне економічне зростання", - йдеться у звіті.

У разі реалізації цього ризику глобальна інфляція може прискорюватися швидше, генеруючи тиск на внутрішні ціни. Реакція монетарної політики зумовлюватиметься оцінкою такого тиску та можливостями його компенсації через валютний канал, йдеться у звіті.

НБУ прогнозує відсутність жорсткого карантину як в Україні, так і у світі

Нагадаємо, у січні Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. У порівнянні з жовтнем минулого року прогноз збільшилася на 0,3 в.п. Перегляд прогнозу на 2021 рік відображає позитивні ефекти початку вакцинації в деяких країнах.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україн у 2021 році збільшиться на 4,2%.

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