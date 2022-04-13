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НБУ профінансував дефіцит бюджету та викупив військові облігації ще на 20 млрд гривень

Фото: військові облігації на 20 млрд гривень викупив НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк 12 квітня здійснив другий викуп військових облігацій уряду на суму 20 млрд грн. Отже, станом на 13 квітня портфель військових ОВДП у власності Національного банку становить 40 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

"Підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком з огляду на потребу забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії Росії проти України. Водночас центробанк, як і було задекларовано, фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та в прозорий спосіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, підтримка з боку Національного банку, як і раніше, не є основним джерелом фінансування видатків уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни – перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку від міжнародних партнерів.

"У міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи України Національний банк у мінімально достатні строки відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету", - додали в НБУ.

Відзначимо, Національний банк України з 8 березня 2022 року може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку. З огляду на це НБУ ухвалив рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України