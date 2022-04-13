НБУ профінансував дефіцит бюджету та викупив військові облігації ще на 20 млрд гривень

"Підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком з огляду на потребу забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії Росії проти України. Водночас центробанк, як і було задекларовано, фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та в прозорий спосіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, підтримка з боку Національного банку, як і раніше, не є основним джерелом фінансування видатків уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни – перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку від міжнародних партнерів.

"У міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи України Національний банк у мінімально достатні строки відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету", - додали в НБУ.

Відзначимо, Національний банк України з 8 березня 2022 року може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку. З огляду на це НБУ ухвалив рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.