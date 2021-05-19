НБУ продовжив дію антикризових заходів до кінця 2021 року

Національний банк України подовжив на 7 місяців дію антикризових заходів у частині особливостей застосування заходів впливу до банків та відповідальних осіб банківських груп. Таке рішення обумовлене продовженням дії карантину.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, НБУ не застосовуватиме до 31 грудня 2021 року до банків та банківських груп заходів впливу за порушення встановлених вимог щодо достатності капіталу, ліквідності, кредитного ризику, обмеження операцій між банком та пов’язаними з інвестором за субординованим боргом особами.
Таке рішення діятиме лише у разі, якщо порушення виникли через негативний вплив карантину та обмежувальних заходів на показники діяльності банку чи його боржників і якщо банки, враховуючи рекомендації НБУ, не здійснювали розподіл прибутків за 2019 та 2020 роки шляхом виплати дивідендів та дотримуються встановлених обмежень в їх діяльності, додали в НБУ.
Нагадаємо, оновлений макропрогноз Національного банку України (НБУ) ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину в першому півріччі 2021 року. Очікується послаблення поточних обмежень вже з травня.
Одним з ризиків оновленого макропрогнозу Національного банку України (НБУ) є низький рівень вакцинації в Україні. Відновлення економічного зростання залежить від швидкості приборкання епідемії всередині країни.