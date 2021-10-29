НБУ продавав валюту на міжбанку вперше за останні два місяці

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 54,50 млн доларів і продав 49,60 млн доларів. Позитивне сальдо склало 4,90 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 2428,90 млн доларів і продав 246,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2182,30 млн доларів.

Таким чином, НБУ продавав долари на міжбанку вперше за останні два місяці.

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.